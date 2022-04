Bitterer Abschied bei March Madness: Coach K wird mit Niederlage in Rente geschickt

Mike Krzyzewski - besser bekannt als „Coach K“ verliert mit Duke im Final Four am Erzrivalen und beendet danach seine einzigartige Karriere.

Nach 42 Jahren bei der Duke University ist die außergewöhnliche Karriere von „Coach K“ vorbei: Mike Krzyzewski, Trainer mit den meisten Siegen (1202) im US-College-Basketball, scheiterte mit seinen Blue Devils im Halbfinale des Final Four, der frühere Nationalcoach geht damit in den wohlverdienten Ruhestand. (NEWS: Alles Wichtige zum College Basketball)

Das Team von der Universität in Durham/North Carolina unterlag von 70.602 Zuschauern im Superdome von New Orleans dem großen Rivalen University of North Carolina 77:81, die Hoffnung auf einen sechsten Titel unter Krzyzewski im Turnier der National Collegiate Athletic Association (NCAA) nach 1991, 1992, 2001, 2010 und 2015 zerschlug sich.