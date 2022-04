Anzeige

Cody Rhodes ist da! WWE enthüllt bei WrestleMania 38 Personal-Coup WWE-Coup bei WrestleMania enthüllt

Cody Rhodes feierte bei WrestleMania 38 sein WWE-Comeback © WWE

WWE enthüllt bei WrestleMania 38 Cody Rhodes als Neuzugang. Cody kommt mit demselben Theme wie bei AEW - Seth Rollins stichelt gegen den Ex-Arbeitgeber.

Es hatte sich stark angedeutet, aber manch einer hatte es bis zuletzt nicht geglaubt - nun konnte es jeder mit eigenen Augen sehen.

Cody Rhodes, der Mitgründer von Konkurrent AEW, ist zurück bei WWE und ist bei der Megashow WrestleMania 38 im NFL-Stadion der Dallas Cowboys als Überraschungsgegner von Seth Rollins enthüllt worden. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Cody Rhodes bei WWE mit demselben Theme wie bei AEW

Unter dem Jubel der anwesenden Fanmassen lief der Sohn der verstorbenen Ikone Dusty Rhodes zum selben Theme ein, das er bei AEW hatte: Auf das Intro „Wrestling has more than one royal family“ folgte der Song „Kingdom“ von der Band Downstait.

Der darauffolgende, auf Augenhöhe geführte Kampf, beinhaltete auch eine Stichelei gegen AEW, die am Vorabend im Gegenzug Samoa Joe als neuesten Zugang enthüllt hatten.

Rollins - der zuletzt auch in Medien-Interviews gegen AEW schoss - schrie Rhodes im Lauf des Kampfs „Welcome back to the big leagues“ entgegen (“Willkommen zurück in der ersten Liga“).

Ein Kuss für den Ringboden

Der tatsächlich nur vermeintlich aus einer „Minor League“ kommende Rhodes (AEW ist WWE so nahe gekommen wie keine Liga seit WCW auf ihrem Höhepunkt) siegte am Ende nach der dritten Ausführung seines Finishers Cross Rhodes.

Cody offenbarte auf den ersten Blick keine Unterschiede zu dem Charakter als „American Nightmare“, den er außerhalb von WWE entwickelt hat, zeigte auch wieder die von Papa Dusty übernommenen „Bionic Elbows“.

Am Ende ging Cody so weit, sich nicht nur von den Fans feiern zu lassen, sondern nach einem Blick in den Himmel auch den Ringboden seiner neuen, alten Heimat zu küssen. 2016 hatte er diese noch im Frust verlassen, kurz nach der letzten WrestleMania 2016 in Dallas, bei der er noch als „Stardust“ angetreten war.

