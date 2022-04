FC Bayern: Wer beim Wechselfehler schuld war - und ob jetzt Protest vom SC Freiburg droht

Hat der Wechselfehler des FC Bayern in Freiburg Folgen? Wie konnte das überhaupt passieren? Was sagt das Regelwerk? SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

Bayern spielte in Freiburg nach einem Doppelwechsel in der 86. Minute mit zwölf Mann weiter - laut Sky dauerte es dann 17 Sekunden, bis der Fehler auffiel.

Wer war schuld am Bayern-Fehler?

„Der Spieler Coman mit der Nummer 11 hat sich nicht angesprochen gefühlt in dem Moment. In Abklärung zwischen Bayern und dem Vierten Offiziellen wurde das dann versäumt, dass der Spieler Coman das Feld verlassen hat“, erklärte der Referee. (BERICHT: Bayern-Wirbel - das sagen die Statuten)

Felix Zwayer, der als VAR ebenfalls im Einsatz war, räumte im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF die Mitschuld des Schiri-Teams ein: „Es war in diesem Fall eine Verkettung – es ist eine falsche Nummer angezeigt worden. Tatsächlich liegt es immer in der Verantwortung des Schiedsrichter-Teams, einen Wechsel regelkonform durchzuführen, und das ist in der Praxis dann die Aufgabe des Vierten Offiziellen. Der sorgt dafür, dass der auszuwechselnde Spieler das Feld verlässt, der beobachtet es und lässt den Einwechselspieler eintreten.“

Wie fiel die Wechsel-Panne auf?

Was sagt Schiedsrichter Dingert?

„Das Spiel wurde fortgesetzt, dann wurde im Anschluss noch mal nachgeschaut, und relativ schnell kam dann die Info an mich: bitte unterbrechen, hier stimmt was nicht“, blickte der Referee im Gespräch mit SPORT1 auf den Fehler zurück. Die Unterbrechung dauerte so lange, dass am Ende satte acht Minuten nachgespielt werden mussten. (BERICHT: Schiri Dingert erklärt Wechsel-Chaos)