Wrestling: Triple H verabschiedet bei WWE NXT Tommaso Ciampa

Triple H verabschiedet Tommaso Ciampa

In den letzten Wochen bahnte sich bereits an, dass die Zeit von Urgestein Tommaso Ciampa bei NXT zu einem Ende kommen würde. Auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung diesbezüglich gibt, so wurde es in Dallas mehr als deutlich gemacht, dass es Ciampa nun dauerhaft ins Main Roster ziehen wird.