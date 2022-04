NFL: Colin Kaepernick für Comeback zu Zugeständnis bereit - und hat eine Botschaft an alle Teams

Der 34-Jährige absolvierte im Rahmen des Frühjahrstrainings der Michigan Wolverines eine öffentliche Einheit. Sein ehemaliger Coach Jim Harbaugh, der nun bei dem College-Team an der Seitenlinie steht, hatte ihn als Ehrenspielführer eingeladen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Dabei warf er in der Halbzeitpause des Trainingsspiels Pässe auf College-Spieler, die für den kommenden Draft in Frage kommen. Dabei überzeugte der ehemalige Quarterback, der zusammen mit Harbaugh und den San Francisco 49ers 2013 bis in den Super Bowl eingezogen war, dort aber 31:34 gegen die Baltimore Ravens unterlag. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)