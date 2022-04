FC Bayern: Schiedsrichter Christian Dingert erklärt Wechsel-Wirrwarr in Freiburg

12. Mann am Feld! Dingert erklärt Bayerns Wechsel-Chaos

86 Minuten waren in Freiburg beim Stand von 3:1 für den Spitzenreiter gespielt, als die Bayern einen Doppelwechsel vornahmen – doch dabei unterlief dem Rekordmeister ein großes Missgeschick , denn für knapp 20 Sekunden standen 12 Bayern-Akteure auf dem Platz. (BERICHT: Schiri enthüllt - das führte zum Wechsel-Fehler der Bayern)

Coman Auslöser für Wechsel-Wirrwarr

„Spieler Coman mit der Nummer 11 hat sich nicht angesprochen gefühlt in dem Moment“, erklärte Dingert: „In Abklärung zwischen Bayern und dem Vierten Offiziellen wurde das dann versäumt, dass der Spieler Coman das Feld verlassen hat.“ Der Franzose trug die 29 nur bis zum Sommer 2021. Seitdem trägt er die 11. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Das Spiel wurde zunächst fälschlicherweise MIT Coman auf dem Platz fortgesetzt, „dann wurde im Anschluss noch mal nachgeschaut, und relativ schnell kam dann die Info an mich: Bitte unterbrechen, hier stimmt was nicht“, berichtete Dingert.

Dingert vermerkt Wechselfehler im Spielbericht

Der Schiedsrichter äußerte sich auch dazu, warum es so lange gedauert hat, ehe das Spiel fortgesetzt wurde: „Weil wir auch in Kontakt mit Felix Zwayer, dem Videoassistenten, standen, um keinen weiteren Fehler zu machen. Wir müssen akkurat sein. Wir haben das dann abgestimmt, und im Endeffekt ging es mit Schiedsrichterball weiter.“

