FC Bayern mit Wechsel-Fehler - Hamann schimpft: "Selbst schuld"

Der Wechsel-Fail des FC Bayern in Freiburg bringt dem Rekordmeister reichlich Gegenwind ein.

Der Ex-Münchner Dietmar Hamann gab dem Rekordmeister die Schuld am Wirrwarr um die verpasste Auswechslung von Kingsley Coman, der plötzlich als 12. Mann auf dem Feld stand. (BERICHT: Schiri enthüllt - das führte zum Wechsel-Fehler der Bayern)

Wer Schuld an Bayerns Wechsel-Chaos hat

„Der Spieler Coman mit der Nummer 11 hat sich nicht angesprochen gefühlt in dem Moment“, berichtete Dingert: „In Abklärung zwischen Bayern und dem 4. Offiziellen wurde das dann versäumt, dass der Spieler Coman das Feld verlassen hat.“

Bayern-Sieg weg? Das sagen die Statuten

„War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0:2 verloren und für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten, es sei denn, das Spiel war nach dem Einsatz des nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers noch nicht durch den Schiedsrichter fortgesetzt“, heißt es dort. (BERICHT: Wechsel-Wirrwar bei perfektem Goretzka-Comeback)

Hamann einst Teil eines Wechselfehlers

Kurios: Hamann war bekanntlich einst selbst an einem folgenschweren Wechselfehler beteiligt.

