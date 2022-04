Bundesliga: Die spektakulärsten Wechselfehler mit Rehhagel, Daum und van Bommel

1992: Besonders teuer war der Wechselpatzer von Christoph Daum als Trainer des VfB Stuttgart. In der Qualifikation zur Champions League gegen Leeds United schickte er in dem Serben Jovica Simanic einen vierten Ausländer auf den Rasen - einer mehr als erlaubt.

Trapattoni, Rehhagel und Co.: Das Best of der Wechselfehler