Bundesliga: Borussia Dortmund – RB Leipzig, 1:4 (0:2)

Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den BVB schien Leipzig aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte RB Leipzig denkbar knapp beim 2:1 die Oberhand behalten.

Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Konrad Laimer war gleich zweimal zur Stelle (20./29.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Für klare Verhältnisse sorgte Christopher Nkunku, der auf Zuspiel von Laimer das 3:0 von RB markierte (57.). Der BVB schoss in der 83. Minute das Tor zum 1:3. Dortmund wurde deutlich abgehängt, als Dani Olmo nach Vorarbeit von Nkunku auf 4:1 für RB Leipzig erhöhte (85.). Ein starker Auftritt ermöglichte RB am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Borussia Dortmund.