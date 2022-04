BVB blamiert sich gegen RB Leipzig - 1:4-Klatsche für Borussia Dortmund vor vollem Haus

Durch die Niederlage liegt Dortmund in der Tabelle nun schon neun Punkte hinter dem FC Bayern. Leipzig behauptet durch den Sieg Rang vier und liegt nun drei Punkte vor Freiburg. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dortmund macht das Spiel - Leipzig kontert eiskalt

Angetrieben von den lautstarken Zuschauern spielte der BVB gleich druckvoll nach vorne und hätte durch Marco Reus früh in Führung gehen müssen.

Der Kapitän tauchte nach einem langen Ball von Mats Hummels komplett frei vor Gulasci auf, legte dann aber zu uneigennützig in die Mitte ab, statt es selbst zu machen. Sein Pass geriet zudem zu ungenau in den Rücken von Haaland, der keine Chance hatte, an den Ball zu kommen (7.).