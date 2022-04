Nach EuroLeague-Highlight: Bayern mit B-Kader in Oldenburg chancenlos

Keine 24 Stunden nach dem Einzug in die Play-offs der EuroLeague haben die Basketballer von Bayern München ohne eine Vielzahl geschonter Profis und Cheftrainer Andrea Trinchieri eine erwartete Niederlage kassiert. Bei den EWE Baskets Oldenburg unterlag der Tabellenzweite in der Bundesliga mit 75:106 (30:49).

Die Münchner hatten sich am Freitagabend durch einen klaren Sieg über Roter Stern Belgrad (82:57) zum zweiten Mal nacheinander für das Viertelfinale der EuroLeague qualifiziert. Das Programm bleibt hart. Die Bayern spielen am Montag bei Fenerbahce Istanbul, am Mittwoch bei Anadolu Istanbul, am Freitag bei Real Madrid und am Sonntag in Gießen.