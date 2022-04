Säbelfechten: Colin Heathcock Junioren-Weltmeister

Der deutsche Säbelfechter Colin Heathcock hat bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Dubai die Goldmedaille gewonnen.

Der 16-Jährige aus Eislingen schlug im Finale den Italiener Pietro Tore mit 15:10. Dazu holte Heathcocks älterer Bruder Antonio (19) Bronze.

Erst im März hatte Colin Heathcock in Novi Sad/Serbien dreimal EM-Gold gewonnen: in den U17- und U20-Einzelwettbewerben, dazu mit dem U20-Team an der Seite seines Bruders.