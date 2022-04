Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Hertha BSC, 2:1 (2:1)

Bei Leverkusen präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (68). Bayer 04 Leverkusen behauptet nach dem Erfolg über Hertha BSC den dritten Tabellenplatz. Bayer sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch sechs Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für Leverkusen, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach 28 absolvierten Begegnungen nimmt die Hertha den 17. Platz in der Tabelle ein. In der Verteidigung von Hertha BSC stimmt es ganz und gar nicht: 62 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich die Hertha schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Hertha BSC nur eines der letzten fünf Spiele gewann.