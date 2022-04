Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart, 1:1 (0:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Sasa Kalajdzic sein Team in der 24. Minute. Die Pausenführung von Stuttgart fiel knapp aus. Janni Serra bediente Florian Krüger und dieser traf zum Ausgleich (58.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Arminia und der VfB Stuttgart spielten unentschieden.

Insbesondere an vorderster Front liegt bei Bielefeld das Problem. Erst 23 Treffer markierte die Heimmannschaft – kein Team der Bundesliga ist schlechter. Fünf Siege, elf Remis und zwölf Niederlagen hat DSC Arminia Bielefeld momentan auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für die Arminia nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Mit diesem Unentschieden verpasste DSC Arminia Bielefeld die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich Bielefeld trotzdem und steht nun auf Rang 16.

Als Nächstes steht für die Arminia eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (15:30 Uhr) geht es gegen den VfL Wolfsburg. Stuttgart tritt bereits einen Tag vorher gegen Borussia Dortmund an.