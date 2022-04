Schreckmoment in Bielefeld: Klos auf dem Weg ins Krankenhaus

In der Nachspielzeit der Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart musste Fabian Klos das Feld auf einer Trage verlassen.

Schreckmoment kurz vor dem Abpfiff des Kellerduells in der Fußball-Bundesliga: In der Nachspielzeit der Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart (1:1) musste der eingewechselte Fabian Klos das Feld auf einer Trage verlassen. Zuvor war der Bielefelder Angreifer mit Mitspieler Alessandro Schöpf zusammengeprallt und wurde minutenlang am Kopf behandelt.