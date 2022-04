FC Chelsea und Tuchel mit historischem Debakel gegen Brentford - Eriksen trifft erneut

Der FC Chelsea erlebt an der Stamford Bridge ein Fiasko - trotz eines Tors von Antonio Rüdiger. Tuchel ist bedient. Christian Eriksen lässt Brentford historisch jubeln.

Damit hatte an der Stamford Bridge wohl kaum jemand gerechnet: (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Der U21-Europameister und frühere Hamburger Vitaly Janelt (50./60.), Christian Eriksen (54.) mit einem erneuten Tor und seinen beiden Treffern für Dänemark in der vergangenen Woche sowie Yoane Wissa (87.) trafen für die Gäste, die bei Chelsea damit den ersten Sieg seit 1939 feierten.

So bewertet Tuchel die Chelsea-Pleite gegen Brentford

Der Tabellendritte präsentierten sich vor dem Champions-League-Hit gegen Real Madrid am Mittwoch in erschreckend schwacher Form, vor allem in der Defensive.