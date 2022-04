3. Liga: FC Viktoria Köln – Borussia Dortmund II, 0:2 (0:1)

Mit 0:2 verlor der FC Viktoria Köln am vergangenen Samstag zu Hause gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit Viktoria beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Richmond Tachie bediente Franz Pfanne, der in der 26. Spielminute zum 1:0 einschoss. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der BVB II einen knappen Vorsprung herausgespielt. Tachie stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für Dortmund II her (86.). Am Ende verbuchte Borussia Dortmund II gegen Vikt. Köln einen Sieg.