3. Liga: Eintracht Braunschweig – TSV Havelse, 3:2 (1:1)

Für das erste Tor der Gastgeber war Tobias Fölster verantwortlich, der in der 34. Minute das 1:0 besorgte. Eine Vorlage von Leon Damer erreichte Fynn-Luca Lakenmacher, der zum Ausgleich traf (44.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 2:1 sicherte Eintracht Braunschweig nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Fölster in diesem Spiel (64.). Das Schlusslicht brachte das Netz in der 90. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. In der Nachspielzeit schockte Jan-Hendrik Marx Havelse, als er das Führungstor für Eintracht Braunschweig erzielte (91.). Am Schluss gewann Braunschweig gegen den TSV Havelse.