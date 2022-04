HSV verliert an Boden - Darmstadt wieder vorn

Der Hamburger SV hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga erneut gepatzt. Nach dem 1:2 (0:1) gegen den SC Paderborn beträgt der Rückstand des einstigen Bundesliga-Dinos auf den Relegationsplatz schon neun Punkte. Vorerst wieder an der Spitze steht Darmstadt 98 nach einem 3:1 (2:0) gegen Holstein Kiel. Weiter zittern muss Hannover 96 nach dem 1:1 (1:1) gegen Jahn Regensburg.

In Hamburg nahm das fünfte sieglose Punktspiel in Folge früh Formen an: Dennis Srbeny (1.) erzielte nach nur 47 Sekunden ein Traumtor aus 40 Metern, für den HSV war es der schnellste Gegentreffer der Zweitliga-Geschichte. Bakery Jatta hatte den Ball zuvor im Mittelfeld vertändelt.