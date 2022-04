Hannover kann Negativlauf trotz Überzahl nicht stoppen

Hannover 96 hat in der 2. Bundesliga immer noch nicht auf den Erfolgsweg zurückgefunden und konnte selbst 64 Minuten Überzahl nicht zum Sieg nutzen.

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga immer noch nicht auf den Erfolgsweg zurückgefunden und konnte selbst 64 Minuten in Überzahl nicht zum Sieg nutzen. Die Niedersachsen kamen gegen Jahn Regensburg über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus und bleiben in Reichweite von Dynamo Dresden auf Relegationsrang 16.