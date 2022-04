Borussia Dortmund - RB Leipzig: Ultras kehren zurück, Insider denken zurück an 2017

Mit Fans im Rücken: BVB will Bayern unter Druck setzen

Die Ultras von Borussia Dortmund kehren gegen RB Leipzig zurück in ihr Stadion. Bei SPORT1 sprechen zwei RB-Insider über ein schockierendes Erlebnis.

“Das waren beschämende Attacken der BVB-Fans gegen die Anhänger von RB Leipzig“, sagt ein Ex-Spieler der Leipziger, der nicht genannt werden möchte, zu SPORT1 . „Es war schockierend, was da ablief. Ich hoffe, dass das in der Form nie wieder vorkommt.“

Insgesamt wurden an diesem Tag laut Polizei-Bilanz 28 Strafanzeigen „wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung, Widerstands sowie räuberischen Diebstahls“ gestellt.

“Extreme Aggressivität“ einiger BVB-Fans

BVB-Anhänger hatten schon vorab in der Stadt Schmähplakate angebracht und auch im Stadion viele beleidigende Banner gezeigt, darunter Gewaltaufrufe wie „Pflastersteine auf die Bullen!“, „Bullen schlachten“ und die Aufforderung an den damaligen RB-Sportchef Ralf Rangnick: „Burnout Ralle, häng dich auf!“ Rangnick war 2011 an Burnout erkrankt. Der Kontrollausschuss des DFB ermittelte gegen die BVB-Fans.