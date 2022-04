Neue Spieler: Kehl will "verkrustete Strukturen" im BVB-Kader aufbrechen

Sebastian Kehl will in seiner künftigen Rolle als Sportdirektor dem Bundesligisten Borussia Dortmund „einen neuen Impuls geben“.

Sebastian Kehl will in seiner künftigen Rolle als Sportdirektor dem Bundesligisten Borussia Dortmund „einen neuen Impuls geben, neue Energie im Team kreieren, ein paar verkrustete Strukturen im Kader aufbrechen, neuen Konkurrenzkampf anheizen“.

Kehl: Bei Haaland wird es „nicht mehr ewig dauern“

Rose-Philosophie noch gar nicht richtig angekommen?

Dass der BVB in Marco Rose bereits den richtigen Trainer für diese Vorstellungen gefunden hat, steht für den Vizeweltmeister von 2002 außer Frage. Roses Fußball-Philosophie sei beim Tabellenzweiten „bisher vielleicht noch gar nicht so richtig angekommen, weil sie es nicht konnte. Aber das wird kommen“, so Kehl, der mittelfristig auch wieder mehr Dortmunder in der deutschen Nationalmannschaft sehen möchte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)