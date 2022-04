Ragip Xhaka: Vater von Granit Xhaka wurde verhaftet und gefoltert

Ragip Xhaka, der Vater des 29-Jährigen, drückte seinem Sohn und der Nati wie so oft die Daumen. Doch diesmal war es ein besonderes Spiel für ihn. Einst floh er aus dem Kosovo in die Schweiz. Seine tragische und berührende Lebensgeschichte hatte er zuvor der Schweizer Blick erzählt.

Ragip Xhaka kam 1963 in Pristina im damaligen Jugoslawien als einer von drei Brüdern auf die Welt. Er wuchs in behüteten Verhältnissen auf, spielte Fußball bei den Junioren als Rechtsverteidiger, bis ein Schien- und Wadenbeinbruch im Alter von 17 Jahren seine Karriere vorzeitig beendete.

Grundlos verhaftet und gefoltert

„Ich schlief morgens um fünf zuhause in meinem Bett. Die Polizisten kletterten über die Mauern meines Elternhauses. Meine Mutter fragte, was sie wollen. ‚Ihren Sohn‘, antworteten sie und stürmten mein Zimmer. Ich erschrak fürchterlich, es war ein Schock fürs Leben. Man gab mir eine Sekunde Zeit, eine Hose und einen Pullover anzuziehen. Dann legte man mich in Handschellen, packte mich in den Kastenwagen und brachte mich ins Gefängnis“, schilderte Xhaka die tragischen Geschehnisse der Blick.