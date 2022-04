Anzeige

West-Ham-Star Lanzini hat Glück bei heftigem Autounfall West-Ham-Star überlebt Horrorunfall

Manuel Lanzini hatte Glück im Unglück © Imago

Glück im Unglück: Manuel Lanzini überlebt einen dramatischen Autounfall unverletzt. Wenig später meldet er sich selbst zu Wort.

Mehrere englische Medien berichten, dass der argentinische Mittelfeldspieler Manuel Lanzini und sein Chauffeur einen dramatischen Autounfall am Donnerstag unverletzt überlebt haben.

Eine Quelle sagte der Sun: „Nach allem, was ich gehört habe, ist es ein Wunder, dass er (Lanzini) noch am Leben ist. Es war ein unglaublicher Unfall, bei dem Lanzini und der Fahrer hätten getötet werden können.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Der Argentinier von West Ham United soll wohl selbst aus dem Auto wieder herausgekommen sein, während sein Chauffeur herausgeschnitten werden musste.

Wie ereignete sich der Unfall?

Nach Informationen der englischen Medien befand sich der 29 Jahre alte Fußballprofi auf dem Weg zum Vereinsgelände im Osten Londons, als sich der Mercedes überschlug, in dem er chauffiert wurde. Es sei dabei üblich, dass vor allem die in der Stadt wohnenden Spieler West Hams einen Chauffeurdienst in Anspruch nehmen, erklärt die Quelle weiter.

Die Londoner Polizei erklärte, dass ein Auto von der Fahrbahn auf der A12 in westlicher Richtung abgekommen und mit einem Baum kollidiert sei.

Die Untersuchungen vor Ort ergaben keine Verletzungen, sodass Lanzini auch keinen Aufenthalt im Krankenhaus gebraucht habe.

Lanzini meldet sich zu Wort

Der Spieler meldete sich selbst zum Vorfall am Abend auf seiner Instagram-Seite mit einem Post, in dem er sich für die vielen netten Nachrichten bedankt: „Hallo Leute, ich wollte mich bei euch allen für die Botschaften der Unterstützung und Zuneigung an diesem Tag bedanken, sie haben mir sehr gutgetan, denn es war ein großer Schreck, aber Gott sei Dank ist trotz des Unfalls alles gut gegangen. Vielen Dank.“