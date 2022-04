Details zum Vertrag zwischen FC Barcelona und Spotify enthüllt: So viel kriegt der verschuldete Topklub

Ja, diese Spieler wechseln zum Teil ablösefrei. Im Unterhalt sind sie aber alles andere als günstig , wie ein Bericht der UEFA zeigt. Wie finanziert der hochverschuldete Klub seine Stars? Mit neuen Einnahmequellen! Unter anderem mit dem Sponsoring-Deal, der am Sonntag offiziell von den Vereinsmitgliedern abgesegnet werden soll. Die Rede ist von der bevorstehenden Partnerschaft mit Spotify.

So sieht der Barca-Deal mit Spotify aus

Der Deal sei in drei Teile gegliedert, heißt es in dem Bericht. Als Trikot-Sponsor soll Spotify demnach vier Jahre lang jeweils 60 Millionen Euro zahlen. 57,5 Millionen sind als feste Summe vereinbart, 2,5 Millionen sollen in möglichen (und offenbar leicht erreichbaren) Boni dazukommen.