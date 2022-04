Bundesliga: Die wirtschaftlichen Zwänge am Beispiel Eintracht Frankfurt

Jede Ausgabe muss seitdem genauestens geprüft werden, Flops kann sich ein Klub wie Eintracht Frankfurt noch weniger erlauben als es in Vor-Corona-Zeiten bereits der Fall war.

Schulden tilgen und Eigenkapital aufbauen

Die Eintracht etwa trennte sich von Premiumpartner Kaspersky. Ausschlaggebend dafür war eine offizielle Warnung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das Zweifel an der Zuverlässigkeit des Herstellers von Cyber-Security-Systemen geäußert hatte.

Sollte beispielsweise die Premier League also Geld in den Bundesliga-Kreislauf pumpen, dann werden die Vereine vorerst finanzielle Löcher in den eigenen Reihen stopfen.