NFL: Colin Kaepernick mit Show-Training vor NFL-Teams - Hoffnung auf Comeback?

Colin Kapernick kann sich erneut einigen Vertretern der NFL ins Gedächtnis rufen. Bei einem Showtraining will der ehemalige Quarterback sich einmal mehr um ein Comeback bewerben.

Colin Kaepernick hat 2016 zum letzten Mal ein Spiel in der NFL gemacht.

Kann Kaepernick bei Show-Training auffallen?

Nun soll der US-Amerikaner eine weitere Chance erhalten, sich den NFL-Teams anzubieten. Beim Frühlingsspiel der Michigan Wolverines am Samstag wird Kaepernick in der Halbzeit einige Pässe werfen, auf College-Spieler, die für den nächsten Draft in Frage kommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)