WM 2022: Gruppen-Auslosung mit Moderatorin Reshmin Chowdhury sorgt für Gesprächsstoff

Reshmin Chowdhury führt durch die Gala zur Gruppen-Auslosung für die WM in Katar - und hat auch eine gemeinsame Vergangenheit mit Cristiano Ronaldo.

Der Rahmen war feierlich, die Gäste erlesen wie prominent - doch die Moderatorin, die vor einem weltweiten Millionen-Publikum durch die Gala zur Gruppen-Auslosung für die WM in Katar führte, war hierzulande nur den wenigsten bekannt.

In weißer Satin-Robe schritt Reshmin Chowdhury an der Seite von Kollege und „Luther“-Star Idris Elba durch das Exhibition and Convention Centre von Doda, war dabei ein charmanter wie kompetenter Hingucker. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)