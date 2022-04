2. Liga: Für Hamburger SV beginnt die Aufholjagd im Aufstiegskampf

Mit dem Heimspiel am Samstag gegen den SC Paderborn beginnt für den Hamburger SV die Aufholjagd im Aufstiegskampf. Das Problem: Im April haben die Hanseaten noch nie ein Zweitligaspiel gewonnen.

Skurrile Misserfolgsserie, ernsthaftes Problem: Noch nie in drei Jahren Zweitklassigkeit hat der Hamburger SV im April ein Spiel gewonnen!

Und nun müssen die Hanseaten ausgerechnet in diesem Monat mit dem Siegen wieder anfangen, um sich noch an die Aufstiegsplätze heranzupirschen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Denn nur noch acht Partien bleiben dem einstigen Bundesliga-Dino, um neun Punkte auf die Ränge eins und zwei aufzuholen. Da sind jeweils drei Zähler in den Heimspielen sowohl am Samstag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den SC Paderborn als auch am 5. April (18.30 Uhr) im Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue absolute Pflicht.