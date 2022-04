FC Bayern; Nagelsmann optimistisch bei Gnabry - Vertragsverhandlungen stocken

"Nicht so zu beantworten, dass ich nicht lüge!" Nagelsmann wird kryptisch

Die Vertragsverhandlungen des FC Bayern mit Serge Gnabry ziehen sich weiter in die Länge. Trainer Julian Nagelsmann ist aber zuversichtlich.

Der FC Bayern will den 2023 auslaufenden Vertrag mit Serge Gnabry gerne vorzeitig verlängern, doch zuletzt sind die Verhandlungen ins Stocken geraten.

Knackpunkt sollen die Gehaltvorstellungen des 26-Jährigen sein, der offenbar in die gleiche Gehaltsklasse aufsteigen will wie seine Offensivkollegen Leroy Sané und Kingsley Coman, die zwischen 15 und 20 Millionen Euro verdienen sollen, was knapp einer Verdopplung seines aktuellen Salärs entsprechen würde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)