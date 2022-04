BVB: Erling Haaland soll keine Ausstiegsklausel haben, Dortmund darf auf Wettbieten hoffen

In den Medien kursierten Summen zwischen 75 und 100 Millionen Euro, auch über eine mündliche Vereinbarung zwischen dem BVB und dem 21-Jährigen wurde spekuliert.

Nach jüngsten Informationen von Spox und Goal existiert keine schriftliche fixierte Ausstiegsklausel im Vertrag von Haaland. Die Dortmunder hätten dem Torjäger lediglich mündlich zugesichert, ihn in diesem Sommer bei einem Angebot ab 75 Millionen Euro ziehen zu lassen. (BERICHT: Die irren Zahlen des Haaland-Deals)

Mündliche Vereinbarung zwischen Haaland und BVB

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke verneinte damals, dass es in Haalands Kontrakt eine fest verankerte Summe von 75 bis 100 Millionen Euro gibt. „Eine Ausstiegsklausel kann ich so nicht bestätigen“, so Watzke.