Alcaraz und Ruud im Finale von Miami

Spaniens 18 Jahre alter Hoffnungsträger Carlos Alcaraz und der fünf Jahre ältere Zverev-Bezwinger Casper Ruud aus Norwegen bestreiten beim ATP-Masters in Miami am Sonntag das Finale.

Bislang hat er zwei Titel gewonnen, 2021 in Umag und 2022 in Rio de Janeiro, jeweils auf Sand. Alcaraz, als Nummer 16 der Welt ins Turnier gestartet, war vor zwei Wochen in Indian Wells im Halbfinale an seinem Landsmann und Kindheitsidol Rafael Nadal gescheitert.