Lakers in Not - Franz Wagner bei Magic-Pleite verletzt

Die Lage der Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James in der Basketball-Profiliga NBA wird immer bedrohlicher. Die Lakers kassierten durch ein 111:114 gegen die New Orleans Pelicans die fünfte Pleite in Serie, als Elfter der Western Conference droht das Aus im Kampf um das Play-in-Turnier für die Play-offs.