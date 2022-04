Flick will Quartier-Frage schnell lösen

Nach der WM-Auslosung in Doha hofft Bundestrainer Hansi Flick auf eine schnelle Lösung in der Quartier-Frage.

Nach der WM-Auslosung in Doha hofft Bundestrainer Hansi Flick auf eine schnelle Lösung in der Quartier-Frage. "Wir werden uns alles noch einmal genau anschauen und dann klarmachen", sagte Flick vor seiner Rückreise nach Deutschland. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) muss sich zwischen zwei Unterkünften entscheiden, Favorit für das Turnier in Katar (21. November bis 18. Dezember) ist ein Quartier im Norden des Landes.