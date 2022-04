Baumgart nimmt Hector in Schutz: "Fehler kann passieren"

Ein misslungener Rückpass des Ex-Nationalspielers hatte für die Entscheidung in einem intensiven Spiel mit wenigen Torchancen gesorgt. Hectors Pass, der eigentlich für Torhüter Marvin Schwäbe gedacht gewesen war, landete stattdessen in den Füßen von Union-Torjäger Taiwo Awoniyi (49.). "Ich will zum Torwart zurückspielen und spiele ihn zu weit nach vorne. So kann Marvin gar nicht erst an den Ball kommen", sagte Hector.