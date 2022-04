AEW enthüllt Personal-Coup vor WrestleMania: Samoa Joe überrascht bei ROH

Der von WWE entlassene Samoa Joe hat bei AEW unterschrieben © All Elite Wrestling / ROH

Im Schatten von WrestleMania enthüllt WWE-Konkurrent AEW Samoa Joe als neueste Verpflichtung. Er taucht an der alten Wirkungsstätte ROH auf.

Parallel zum Start des WrestleMania-Wochenendes hat WWE-Rivale All Elite Wrestling seinen nächsten Personal-Coup präsentiert.

Bei Supercard of Honor, der ersten Show der von AEW aufgekauften Liga Ring of Honor unter neuem Banner (die noch von den vorherigen Verantwortlichen angesetzt worden war), gab es am Ende ein Überraschungs-Comeback von Samoa Joe - den Ligaboss Tony Khan im Anschluss als neueste Verpflichtung von AEW verkündete. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)