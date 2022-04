WM 2022: "Ungeheuer" Deutschland - Spanien-Presse zittert vor dem "Angstgegner"

Nach der WM-Auslosung sind sich die spanischen Medien einig: Deutschland wäre man sehr gerne aus dem Weg gegangen. In England lacht man sich dagegen ins Fäustchen.

Groß war die Angst der topgesetzten Nationen, bei der WM-Auslosung in Katar aus dem zweiten Topf das unter Hansi Flick wiedererstarkte DFB-Team zu bekommen – erwischt hat es die Spanier.

Spanien

AS: „Spanien wurde das Ungeheuer zugelost. Die Auslosung begann schlecht und endete gut. Die Mannschaft von Luis Enrique trifft auf Deutschland, das große Schreckgespenst aus Topf 2, hat aber mit Japan und dem Interkontinental-Playoff-Sieger entspanntere Aufgaben.

Marca: „Spanien hat das Schreckgespenst bekommen. Den Gegner, den alle Topgesetzten vermeiden wollten. Deutschland wird der größte Rivale. Zwei Giganten in einer Gruppe.“

England

The Sun: „DRAW-SOME (in Anlehnung an Awesome)! England bekommt vorteilhafte WM-Auslosung.“