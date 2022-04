Deutschland bei WM gegen Spanien - endet das Trauma nach 0:6, WM-Halbfinale und EM-Finale?

Deutschland blickt auf eine Schreckensbilanz gegen WM-Gegner Spanien zurück - nicht nur ein 0:6. Flick will schon mit Losfee Matthäus schimpfen, Neuer kündigt Wiedergutmachung an.

Lothar Matthäus hielt kurz inne und grinste dann vielsagend, der Gesichtsausdruck von Hansi Flick ging eher in die versteinerte Richtung. (STIMMEN: So reagiert Flick auf den Spanien-Hammer bei der WM)

Flick witzelt wegen Spanien über Matthäus

Das Spanien-Trauma des DFB-Teams

Negative Erinnerungen haben die meisten DFB-Stars vor allem an den 17. November. Da setzte es unter dem inzwischen abgetretenen Bundestrainer Löw in der Nations League ein krachendes 0:6 gegen Spanien.

„Die Vorrunde wird schon hart, weil Spanien schon ein sehr unangenehmer Gegner ist“, gab Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff bei MagentaTV zu: „Sie liegen uns jetzt nicht ganz so, wenn man mal an 2010, 2012 denkt, wenn man auch an die letzte Nations League denkt.“

WM-Halbfinale 2010, EM-Finale 2008 - immer wieder Spanien

DFB-Team gewarnt - Hoffnung ruht auf Flick

Neuer: „Wollen das wieder gutmachen“

Entsprechend positiv sah er die Auslosung dann auch. „Wir sind happy, wir haben eine Gruppe, bei der man von Anfang an da sein muss“, meinte Flick bei MagentaTV und blickte selbstbewusst nach vorne: „Wir wollen so weit kommen wie möglich, am besten ins Finale.“ Und Kapitän Neuer fügte an: „Wir haben uns bei den jüngsten Turnieren nicht mit Ruhm bekleckert und wollen das wieder gutmachen.“