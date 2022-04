Arminia Bielefeld: Gonzalo Castro spricht über seine Zukunftspläne

Ex-Nationalspieler Gonzalo Castro hat schon zahlreiche Bundesligaspiele in den Knochen. Derzeit versucht er Arminia Bielefeld mit seinen Erfahrungen vor dem Abstieg zu bewahren. Bei SPORT1 spricht er über seine Zukunft.

Bielefeld hatte Castro kurz vor Weihnachten verpflichtet. Im Sommer war der Vertrag des 34-Jährigen beim Ligakonkurrenten VfB Stuttgart ausgelaufen, seitdem war Castro vereinslos. Ein halbes Jahr hatte er nicht mehr in der Bundesliga auf dem Fußballplatz gestanden und schaffte es trotzdem, sich wieder auf eine neue Aufgabe mit Bielefeld zu fokussieren.

Der Mittelfeldspieler wurde in den letzten acht Spielen eingewechselt und nahm meistens die Rolle als Joker von der Bank ein. Bei Arminia Bielefeld stand er bisher noch nicht von Beginn an in der Startelf.