Bundesliga: 1. FC Union Berlin – 1. FC Köln, 1:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Taiwo Awoniyi brachte den 1. FC Köln in der 48. Minute ins Hintertreffen. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte der 1. FC Union Berlin gegen den FC.

Zehn Siege, zehn Remis und acht Niederlagen hat Köln momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der Gast in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit diesem Sieg zog der 1. FC Union Berlin am 1. FC Köln vorbei auf Platz sieben. Der FC fiel auf die achte Tabellenposition.

Union tritt am kommenden Samstag bei Hertha BSC an, Köln empfängt am selben Tag den 1. FSV Mainz 05.