Bundesliga: Union Berlin schlägt 1. FC Köln - Awoniyi trifft nach Hector-Patzer

Baumgart mit Seitenhieb an eigene Fans

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie verliert der 1. FC Köln nach einem schweren Abwehrfehler bei Union Berlin. Taiwo Awoniyi ist der Matchwinner.

Dämpfer bei der alten Liebe: Trainer Steffen Baumgart droht mit dem 1. FC Köln in der Bundesliga den Anschluss an die Europapokalplätze zu verlieren.

Bei Baumgarts Rückkehr an die einstige Wirkungsstätte unterlagen die Kölner bei Union Berlin nach einem Patzer von Ex-Nationalspieler Jonas Hector durchaus verdient mit 0:1 (0:0). (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

„Es war ein umkämpftes Spiel mit wenig Torchancen. Im letzten Drittel waren wir nicht zielstrebig genug“, sagte Hector bei DAZN und meinte zu seinem Fehlpass: „Ich will zum Torwart zurückspielen und spiele ihn zu weit nach vorne. So kann Marvin Schwäbe gar nicht erst an den Ball kommen.“