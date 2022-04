DEL: Kölner Haie auf dem Weg zurück in die Play-offs

Vor einem Monat noch in Abstiegsnot, jetzt kurz vor der Rückkehr in die Play-offs: Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen versöhnlichen Abschluss einer lange verkorksten Saison vor Augen. Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde siegte der achtmalige deutsche Meister beim Aufsteiger Bietigheim Steelers mit 9:1 (4:0, 3:1, 2:0) und behauptete den zehnten Tabellenplatz.