Früherer Handball-Bundestrainer Ivanescu verstorben

Trauer um Petre Ivanescu: Der frühere Handball-Bundestrainer und Erfolgscoach des VfL Gummersbach ist in Essen im Alter von 85 Jahren an den Folgen seiner Drüsenkrebserkrankung verstorben. Dies bestätigte die Familie des Rumänen dem SID am Freitag. Ivanescu war von 1987 bis 1989 Bundestrainer.