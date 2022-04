2. Bundesliga: Kyerehs WM-Erfolg mit Ghana als Doping für St. Pauli

Daniel-Kofi Kyereh ist mit der ghanaischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert. Dieser Erfolg könnte auch dem FC St. Pauli zugutekommen.

Noch sechs Samstagsspiele zeigt SPORT1 in dieser Saison live im Free-TV und dreimal ist der FC St. Pauli mit dabei .

Kollege Olli Forster macht sich auf den Weg Richtung Rostock, wo uns dann am Samstagabend ein ganz sicher sehr emotionaler Fußballabend erwartet. Zwischen diesen beiden Klubs herrscht imm3ker Brisanz, aber bitte friedliche. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Klingt im ersten Eindruck auch realistisch, aber Rostock hat sich in den letzten Wochen massiv stabilisiert und als einzige Mannschaft der Liga die letzten drei Saisonspiele allesamt gewonnen. Also, Hansa geht vor den eigenen Fans mit frischem Selbstbewusstsein ins Heimspiel gegen die Hamburger.

Kyereh für WM qualifiziert

Stichwort Selbstbewusstsein: Davon dürfte St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh reichlich mitgebracht haben nach der geschafften WM-Qualifikation für Katar mit Ghana. In beiden Spielen gegen Nigeria wurde er eingewechselt und war somit Teil des Erfolgs der „Black Stars“ in der nigerianischen Hauptstadt Abuja.

Ghanas WM-Qualifikation also mit einem Hauch Hamburger Handschrift, nicht nur wegen St. Paulis Kyereh, sondern auch wegen des gebürtigen Hamburgers Otto Addo, der die ghanaische Nationalmannschaft - ausgeliehen aus dem Trainer-Team des BVB - in zwei Spielen als Interimscoach zu diesem Erfolg führte. Kyereh darf nun natürlich darauf hoffen, auch Teil des ghanaischen WM-Kaders für Katar zu sein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

All das wird ihn noch mehr beflügeln und auf seine Mannschaft ausstrahlen. Davon bin ich überzeugt! Und ich denke, es kann ein wesentlicher Faktor sein für die anstehenden Schlüsselspiele.

Das hast Du definitiv immer gerne als Trainer, wenn Du Spieler hast, die mit solchen Erfolgserlebnissen zur Mannschaft zurückkehren. Das bringt nur positive Attribute in den Kader, gute Stimmung, Sieger-Mentalität!

St. Pauli auf Bundesliga-Kurs

Kyereh spielt ja eh schon eine brillante Saison, schoss das Siegtor gegen Heidenheim, traf viermal in den letzten vier Spielen, holte insgesamt starke 19 Scorerpunkte und jetzt noch dieser Triumph mit der Nationalmannschaft oben drauf.

Kyerehs steiler Aufstieg, 2019 spielte er mit Wiesbaden noch in der dritten Liga, geht also weiter und dies jetzt mit klarem Kurs Richtung Bundesliga. Fakt ist, dass er am Samstag mit ganz breiter Brust auflaufen wird und dies eine ganze Mannschaft mitreißen kann.