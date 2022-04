Schalke klettert auf Rang drei - Ingolstadt schöpft Hoffnung

Mit dem dritten Sieg in Folge ist Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest für eine Nacht auf den Aufstiegsrelegationsplatz geklettert.

Dank des Rekordtorjägers Simon Terodde setzten sich die Königsblauen mit 2:1 (1:0) beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Dynamo Dresden durch und zogen vorerst an Darmstadt 98 vorbei. Die Hessen könnten bereits am Samstag (13.30 Uhr/Sky) mit einem Heimsieg gegen Holstein Kiel auf Rang drei zurückkehren.