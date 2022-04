WM 2022: Deutschland gegen Spanien - Angst nach 0:6? Die Reaktionen

Deutschland tritt bei der WM 2022 in Katar gegen Spanien, Japan und den Sieger des Quali-Duells Costa Rica gegen Schottland an. (BERICHT: Schweres Los für Deutschland - und ein Rätsel)

Hansi Flick (Bundestrainer Deutschland): „Es ist eine spannende Gruppe. Die Aufgaben sind nicht ganz so einfach. Aber wir haben uns viel vorgenommen für das Turnier. Bei einer Auslosung hast du eh nie eine andere Wahl, du musst das nehmen, was kommt. Ich glaube, es ist eine interessante Gruppe. Jeder freut sich auf Fußball. Wir sind heute Nacht relativ spät hier angekommen. Aber wie es immer so ist bei großen Turnieren, die Eröffnungsfeier - auch schon hier bei der Auslosung - ist schön anzuschauen.“

über Spanien: „Spanien, das ist schon der Hammer. Da muss ich mit Lothar noch mal drüber sprechen. Es ist eine spannende und interessante Gruppe, die Aufgaben sind nicht so einfach. Wir haben uns aber viel vorgenommen. Wir müssen schauen, dass wir uns durchsetzen. Man kann hier keine leichte Gruppe bekommen, alle haben ihren Reiz, das hat man gesehen. Wir sind happy, werden von Anfang an da sein müssen. Wir wollen so weit kommen wie möglich, am besten ins Finale.“