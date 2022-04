Anzeige

2. Bundesliga: Schalke nach Sieg in Dresden Dritter - Ingolstadt siegt im Kellerduell Schalke klettert auf Relegationsrang

Trainer-Überraschung beim FC Schalke 04

SPORT1

Der FC Schalke 04 gewinnt bei Dynamo Dresden und springt vorerst auf Rang drei. Im Kellerduell siegt der FC Ingolstadt 04 nach dramatischer Schlussphase gegen Erzgebirge Aue.

Der FC Schalke 04 hat am 28. Spieltag die Hürde Dynamo Dresden genommen und sich vorerst auf Platz drei vorgeschoben. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Dank eines Doppelpacks von Simon Terodde feiern die Königsblauen einen 2:1-Sieg in Dresden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

In der zweiten Freitagspartie gewinnt Schlusslicht FC Ingolstadt 04 das Kellerduell gegen den Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue nach dramatischer Schlussphase mit 3:2.

Terodde glänzt mit Doppelpack

In Dresden waren die Hausherren im ersten Durchgang die bessere Mannschaft und hatten nach 26 Minuten Pech, als ein abgefälschter Schuss von Paul Will nur an den linken Pfosten klatschte. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Kurz vor der Pause gingen die Gäste glücklich in Führung: Nach einem Foul von Will an Terodde traf der Goalgetter in der 45. Minute vom Elfmeterpunkt zum 1:0.

Sechs Minuten nach der Pause war erneut Terodde zur Stelle. Nach einer Flanke von Dominick Drexler köpfte der Stürmer zum 2:0 ein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Dresden gab sich aber noch lange nicht geschlagen: Nach einem Freistoß konnte Will in der 70. Minute per Kopf verkürzen, doch Schalke rettete den Sieg über die Zeit.

Ingolstadt nutzt numerische Überlegenheit

In Ingolstadt erwies Aues Prince Osei Owusu seiner Mannschaft nach sieben Minuten einen Bärendienst, als er nach einer Tätlichkeit vom Platz gestellt wurde. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Ingolstadt wusste die numerische Überlegenheit schnell zu nutzen und ging nach 24 Minuten durch Patrick Schmidt in Führung, ehe Visar Musliu vier Minuten später den Doppelschlag klarmachte.

Für den Auer Anschlusstreffer sorgte in der 69. Minute Antonio Jonjic, ehe Sören Gonther in der 89. Minute der Ausgleich gelang. Den umjubelten Ingolstädter Siegtreffer markierte in der Nachspielzeit Andreas Poulsen mit einem satten Distanzschuss.

