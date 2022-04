2. Liga: FC Ingolstadt 04 – FC Erzgebirge Aue, 3:2 (2:0)

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für den Gast! Bereits nach sechs Minuten schickte der Schiedsrichter Prince Osei Owusu zum Duschen. Kurz darauf bereitete Filip Bilbija das 1:0 des FCI durch Patrick Schmidt vor (24.). Der FC Erzgebirge Aue geriet deutlicher in Rückstand, als Visar Musliu nach Vorlage von Marcel Gaus auf 2:0 für Ingolstadt erhöhte (27.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Der FC Erzgebirge Aue stellte das 1:2 sicher (68.). Für das zweite Tor des FC Erzgebirge Aue war Gonther verantwortlich, der in der 88. Minute das 2:2 besorgte. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als der FC Ingolstadt 04 noch einen Treffer parat hatte (90.). Letztlich nahm der FCI gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.