Villarreals Gerard Moreno hofft auf Wechsel von Robert Lewandowski nach Spanien

Jetzt auch Lewandowski? Barca schraubt an Sensationswechsel

Immer wieder wird Bayerns Robert Lewandowski mit einem Wechsel nach Spanien in Verbindung gebracht. Sturmkollege Gerard Moreno von Villarreal würde sich freuen.

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern in Kürze?

Immer wieder machen Gerüchte die Runde, der polnische Superstar könnte den deutschen Rekordmeister bereits in diesem Sommer verlassen wollen - oder ein Jahr später, wenn der Vertrag des Goalgetters ausläuft.

Als möglicher neuer Arbeitgeber wurde zuletzt häufig der FC Barcelona genannt . So berichtet die katalanische Zeitung Sport , dass der 33-Jährige vor seinem Karriereende noch eine neue Herausforderung anstrebe und Richtung Barcelona tendiere.

Moreno adelt Lewandowski

Wie es sich anfühlt, in Spanien aufzulaufen, das kann Robert Lewandowski in der kommenden Woche mal wieder austesten, wenn die Bayern am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal antreten müssen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)