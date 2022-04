Nach Horrorcrash in der Formel 1: Das rät Ralf Schumacher jetzt Mick Schumacher

Mick Schumacher legt einen Fehlstart in die Formel-1-Saion hin. Sein Onkel Ralf erklärt, was der 23-Jährige vor dem Australien-GP beherzigen muss.

In seiner Bilanz stehen ein elfter Platz in Bahrain und ein schwerer Unfall im Qualifying zum GP von Saudi-Arabien, der einen Start im Rennen verhinderte. Das Problem: Teamkollege Kevin Magnussen rast mit dem bockstarken Haas von einem Punkteresultat zum anderen. In Jeddah landete er vor Lewis Hamilton auf Platz neun.